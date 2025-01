Oscar 2025, ecco la lista degli esclusi dalle nomination della 97 edizione

Come da tradizione, all’indomani dell’annuncio delle nomination degli Oscar, si fa il conteggio dei nomi eccellenti e dei titoli che non sono stati presi in considerazione dall’Academy. Quest’anno c’era un affollamento notevole di film che speravano di strappare almeno qualche candidatura e che alla fine sono rimasti a bocca asciutta. Oltre al nostro Vermiglio di Maura Delpero che non è riuscito a ottenere un posto nella categoria del miglior film internazionale, dispiace molto di non trovare neanche il nome di Luca Guadagnino che aveva ben due pellicole schierate (Challengers e Queer) che invece sono state totalmente escluse.

CLINT EASTWOOD SNOBBATO DALL’ACADEMY

Nella cinquina dei nomi che hanno ottenuto una candidatura per la miglior regia pesa l’assenza di Denis Villeneuve, l’autore di “Dune - Parte 2” che è invece rientrato nei dieci film che corrono per aggiudicarsi il premio per il miglior film. Il cineasta ebbe già un simile trattamento nel 2022 quando, proprio con il primo capitolo di Dune, fu escluso dalla categoria della regia pur ritrovandosi con la nomination per la miglior pellicola. In quell’edizione del Premio Oscar per altro il blockbuster di Villeneuve fece incetta di statuette nelle categorie tecniche, risultando il titolo più premiato.

Restando nella categoria dei registi, un altro nome che fa particolarmente effetto non trovare nella cinquina finale è Clint Eastwood che quest’anno ha stregato ancora una volta tutti con il suo “Giurato numero 2”. La pellicola non figura in nessuna categoria, sebbene nei giorni che hanno preceduto l’annuncio delle nomination, su Variety era apparso un articolo che spiegava come alcuni membri dell’academy erano rimasti particolarmente soddisfatti del film.

OSCAR 2025, KIDMAN E JOLIE FUORI DALLA CINQUINA

Tra gli interpreti ci sono parecchi nomi che sono stati rifiutati dall’Academy: tra gli attori si sente la mancanza soprattutto di Daniel Craig che nel film di Luca Guadagnino “Queer” ha realizzato una performance incredibile che probabilmente è da ritenersi uno dei picchi più alti della sua carriera. Un altro nome scartato è Denzel Washington che ha recitato nel film di Ridley Scott “Il Gladiatore 2”. L’interprete ha già vinto ben due Oscar nella sua carriera, quindi forse, sebbene la sua performance sia la cosa più riuscita della pellicola, forse si è preferito escluderlo per fare posto a qualcun’altro.

Tra le attrici invece la lista delle esclusioni clamorose è più lunga: pesa soprattutto l’assenza di due nomi come Nicole Kidman e Angelina Jolie che, rispettivamente, sono state protagoniste di Babygirl e Maria. La prima, peraltro, aveva vinto la Coppa Volpi all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, cosa che, stando ai pronostici, le avrebbe consentito quantomeno di prendere una nomination che invece non è arrivata. Fa particolarmente rumore anche l’assenza di Zendaya che sperava di rientrare almeno nella cinquina grazie alla sua performance in “Challengers”. Snobbate anche le interpreti della pellicola di Pedro Almodovar, Tilda Swinton e Julianne Moore.





L’appuntamento con la cerimonia degli Oscar è fissato per la notte tra il 2 e il 3 marzo 2025.