Oscar 2025, Karla Sofia Gascón potrebbe essere presente alla cerimonia di consegna dei Premi

Dopo le controversie che ne hanno affossato l’immagine, l’attrice Karla Sofia Gascón avrebbe intenzione di essere presente alla cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2025. Alcune fonti confermano addirittura che Netflix, che distribuisce il film “Emilia Perez” in terra statunitense, potrebbe pagare le spese per la partecipazione della star alla serata del 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood.

LA PACE CON NETFLIX?

Sappiamo che Gascón, candidata come migliore attrice per il suo lavoro nel musical in lingua spagnola, è stata lizza per vincere la statuetta fino a un mese fa, fino a quando le polemiche per alcuni post che la stessa aveva scritto su X gli anni scorsi, ne hanno danneggiato la campagna Oscar. Perfino il colosso dello streaming aveva preso le distanze dall’attrice ma adesso i rapporti sembrano tornati più tranquilli. I dettagli sui suoi piani devono ancora essere definiti. Non è chiaro se sfilerà sul red carpet, se si fermerà per interviste o se siederà vicino alle sue co-protagoniste Zoe Saldaña e Selena Gomez e al regista Jacques Audiard. Secondo alcune fonti, Gascón ha in programma di partecipare anche alla cerimonia di premiazione dei César a Parigi il prossimo 28 febbraio. Ad oggi le possibilità che l’interprete torni a casa con l’Oscar sono quasi impossibili.

LE POLEMICHE

La campagna della stagione dei premi di Karla Sofia Gascón è stata danneggiata quando è finita sotto attacco per i post pubblicati su X alcuni anni fa, in cui esprimeva opinioni controverse su musulmani, sulla vicenda di George Floyd e sulla diversità agli Oscar. Per colpa di queste dichiarazioni, Gascón ha saltato i Critics Choice Awards, i BAFTA Film Awards e i SAG Awards nonostante le nomination a tutte e tre le cerimonie. Nei giorni successivi alle prime segnalazioni sui tweet, Gascón ha rilasciato delle scuse. "Voglio scusarmi se i miei post passati hanno causato dolore", ha detto in una dichiarazione a Variety . "Come persona in una comunità emarginata, conosco questa sofferenza fin troppo bene e sono profondamente dispiaciuta per coloro a cui ho causato dolore. Per tutta la vita ho combattuto per un mondo migliore. Credo che la luce trionferà sempre sull'oscurità". Dopo un'intervista di quasi un'ora rilasciata alla CNN en Español il 1° febbraio, Gascón ha dichiarato che non avrebbe più rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione.

LA RIVOLUZIONE MANCATA

Gascón è diventata la prima attrice apertamente transgender a essere nominata per un Oscar. In precedenza era diventata la prima donna transgender a vincere il premio come migliore attrice al Festival di Cannes (un onore che ha condiviso con Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz) ed è stata la prima donna trans candidata per la recitazione cinematografica ai Golden Globes. Ma la rivoluzione a Hollywood dovrà attendere visto che ad oggi in lizza per vincere l’Oscar come miglior attrice c’è Demi Moore per il suo ruolo in “The Substance”.