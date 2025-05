Ospedale di Saronno, si allarga inchiesta su morti sospette

La procura indaga su altri casi

Cinque morti in corsia, 4 pazienti ricoverati uccisi con dosi massicce di farmaci più il decesso misterioso del marito dell’infermiera. Ma non solo. La Procura, infatti, ha sequestrato la documentazione relativa a tutti i casi di decesso gestiti dall’anestesista Leonardo Cazzaniga in pronto soccorso all’ospedale di Saronno, negli ultimi anni prima, dei quattro presunti omicidi di cui e' accusato.

Gli investigatori lavorano alla ricostruzione anche dei decessi del padre del medico (morto in ospedale mentre Cazzaniga era di turno) e della madre di Laura Taroni, con la quale la stessa aveva un pessimo rapporto.Dalle intercettazioni tra i due amanti i carabinieri hanno portato anche alla luce la trama violenta che nasce dal rancore di Laura Taroni per la convivenza forzata in famiglia.L’infermiera Laura Taroni e l’anestesista Leonardo Cazzaniga sono accusati di omicidio volontario. Nell'inchiesta risultano indagate anche 14 persone.

