Palinsesti La7, confermato Giletti, addio a Miss Italia

Palinsesto che vince non si cambia. E' questo lo spirito seguito dal patron di La7, Urbano Cairo, che, alla presentazione dei programmi per la prossima stagione a Milano, ha annunciato una serie di rinnovi dei contratti dei volti noti della rete e un solo innesto, quello di Licia Colò che condurrà una trasmissione il mercoledì in prime time dalla prossima primavera. Eden, un pianeta da salvare sarà un giro intorno al mondo per raccontare tutto quello che serve per tutelare l'ambiente. Per il resto una serie di conferme importanti, con compensi economici non inferiori ai precedenti: quella di Massimo Giletti per i prossimi due anni, che oltre a Non è l'Arena la domenica sarà protagonista di altri speciali in prime time e di un progetto futuro ancora in fase di preparazione, quella, per tre anni, di Diego Bianchi, in arte Zoro, con Makkox e il gruppo di Propaganda Live, che resta padrone del venerdì sera, portando in dote un seguito giovanile molto caro alla rete, poi Corrado Formigli, che, in virtù di un rinnovo quadriennale che scatterà dal prossimo anno, sarà al timone del suo Piazzapulita il giovedì ancora per cinque anni. Sempre in prime time, Giovanni Floris con di Martedì torna con i suoi dibattiti. In primo piano il Tg diretto da Enrico Mentana e gli approfondimenti di Bersaglio mobile con le Maratone. Pilastro dell'access rimane Otto e mezzo di Lilli Gruber. Altra novità della stagione è la trasmissione in chiaro di Chernobyl, la miniserie targata HBO che, in 5 episodi, racconta il disastro della centrale nucleare ucraina del 1986. Nessuno spazio, invece, per Miss Italia, che non tornerà sugli schermi della rete.