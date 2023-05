Paola & Chiara a RTL 102.5: «Abbiamo registrato ‘Furore’ in spagnolo e in svedese, sono pronte nel cassetto. La gente ci ha chiesto di tornare. Verso di noi c’è un amore vero, non è una moda»

Reduci da un doppio sold out a Milano, Paola & Chiara sono state ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, le sorelle milanesi hanno raccontato in diretta in radiovisione il nuovo progetto discografico “Per Sempre” e la loro nuova tournée.

È disponibile dal 12 maggio scorso “Per Sempre” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico di Paola & Chiara. Anticipato dal singolo “Furore” - in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo - e dal brano “Mare Caos”, l’album è uno scatto inedito delle sorelle Iezzi. “Per Sempre” è ricco di collaborazioni e duetti inediti: da Emma a Elodie, passando per Jovanotti, Gabry Ponte, Noemi e Max Pezzali. «‘Per sempre’ è un album poli prodotto, l’unica indicazione che abbiamo dato loro era di non stravolgere le canzoni, che sono delle hit. Abbiamo registrato ‘Furore’ in spagnolo e in svedese, sono pronte nel cassetto. La gente ci chiedeva di tornare, eravamo titubanti e non volevamo sporcare la nostra storia. Poi ci siamo fatte trasportare dal flusso di energia. Questo disco sa di presente e di futuro. C’è un amore vero da parte della gente, non è una moda. Questo è ciò che ci ha dato la spinta, i fan hanno vinto le nostre paure», raccontano in diretta in radiovisione Paola & Chiara.