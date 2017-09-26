Paola Turci alla carica con "Off-Line", album e tour

Tutti i progetti dell'artista che sarà anche impegnata ad Amici

Dalla musica al tour passando per la televisione. E' un periodo d'oro per Paola Turci che il 29 settembre lancia l'inedito "Off-Line" contenuto nella nuova edizione de "Il secondo cuore" in uscita il 27 ottobre e che contiene tre brani inediti. La cantante tornerà ad esibirsi live dal 15 novembre da Torino (Teatro Colosseo) e, secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, sarà tra i professori della prossima edizione di "Amici". RTL 102.5 è media partner del nuovo tour di Paola Turci.

"Off-Line" è un brano scritto da Andrea Bonomo, Paola Turci, Luca Chiaravalli e assieme agli inediti "Eclissi" e "Al posto giusto" sono le tre novità di "Il Secondo Cuore New Edition".



LE DATE DEL TOUR 15 novembre da Torino (Teatro Colosseo), per poi proseguire per tutto l’autunno con altri attesissimi appuntamenti in tutta Italia: 19 novembre a Bologna (Teatro Il Celebrazioni), 21 novembre a Cosenza (Teatro Rendano), 23 novembre a Catania (Teatro Metropolitan), 24 novembre a Palermo (Teatro Golden), 27 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica), 28 novembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), 30 novembre a Biella (Teatro Odeon), 4 dicembre a Napoli (Teatro Augusteo), 5 dicembre a Firenze (Teatro Puccini).

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti