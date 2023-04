Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli a RTL 102.5: “Berlusconi ha la leucemia? Non mi risulta. Oggi bollettino medico”

Il Capogruppo di Forza Italia alla Camera è stato ospite di 'Non Stop News' per un aggiornamento circa le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. "Il presidente ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l'evoluzione. Speriamo positiva. Il presidente vuole che l'attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile. Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia", dice Barelli.

I RUMORS SULLA LEUCEMIA

"Non posso entrare in merito così specifico. Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo. È molto vicino alla sua famiglia", svela Barelli. "Pensa a Forza Italia e al futuro del Paese".