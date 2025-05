Paolo Gentiloni: ottenuta la fiducia anche dal Senato

Il premier ha incassato 169 sì, come Renzi a febbraio 2014

169 sì, come quando Matteo Renzi nel febbraio 2014 ottenne la prima fiducia di Palazzo Madama. Al voto non hanno preso parte Lega e verdiniani, lui il premier Paolo Gentiloni ha dichiarato che prima di tutto saranno completate le riforme. Il M5S ha espresso voto contrario e ha esposto in aula cartelli con scritto “20 milioni di no”. Intanto il Ministro del Lavoro Poletti ha dato la sua data di scadenza del Governo: “Il voto ci sarà prima del referendum sul Jobs Act”.

