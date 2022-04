Papa Francesco, devo obbedire al medico che mi ha detto di non camminare

Papa Francesco non è nella migliore condizione fisica, e continua a soffrire di problemi di deambulazione. Alla fine dell'udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI, il Pontefice ha infatti affermato: "Dopo io vi saluterò, ma c'è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. E' un'umiliazione ma lo offro per il vostro Paese", ha detto il Pontefice.

IL PONTEFICE SULLA GUERRA IN UCRAINA

L'udienza con i pellegrini della Slovacchia, è stata l'occasione per tornare a parlare della guerra in Ucraina e pregare ancora una volta affinché il conflitto termini il prima possibile. "La vostra accoglienza - ha detto rivolgendosi ai pellegrini slovacchi - si è dimostrata di nuovo, questa volta nel contesto tragico della guerra. In questi mesi tante vostre famiglie, parrocchie e istituzioni hanno ricevuto sotto il loro tetto le mamme con i bambini delle famiglie ucraine costrette a dividersi per mettersi in salvo, arrivati con il loro povero bagaglio". E ancora continua Bergoglio "La pace si costruisce nella nostra vita di ogni giorno, anche con questi gesti di carità accogliente, e so che siete solidali, oltre che con i fratelli vicini, anche con i lontani, come quelli di Cuba. Chi accoglie un bisognoso compie non solo un atto di carità, ma anche di fede, perché riconosce Gesù nel fratello e nella sorella. Che Dio vi conservi sempre ricchi del sale dell'accoglienza", ha concluso Francesco.