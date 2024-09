Papa Francesco è arrivato in Indonesia, inizia il lungo viaggio tra Asia e Oceania del Pontefice

Papa Francesco è giunto in Indonesia, la prima tappa del suo viaggio attraverso Asia e Oceania. L'aereo del Pontefice è atterrato all'aeroporto internazionale di Giacarta poco dopo le 6 del mattino, ora italiana. Dopo una cerimonia di accoglienza, a cui ha partecipato anche il ministro degli Affari religiosi dell'Indonesia, il Papa si è trasferito alla nunziatura apostolica. Questo viaggio rappresenta il 45esimo del suo pontificato e porta a 65 il numero totale di Paesi visitati da Papa Francesco.





IL PROGRAMMA IN INDONESIA DEL PONTEFICE

Il Pontefice è partito lunedì pomeriggio da Fiumicino intorno alle 17.15, con destinazione Giacarta, dove è arrivato verso le 11 ora locale (le 6 in Italia). Dopo l’accoglienza ufficiale in aeroporto, il Papa si è spostato alla Nunziatura apostolica. Qui incontrerà un gruppo di persone bisognose, tra cui senzatetto e profughi, supportati dalla comunità di Sant’Egidio e dal servizio gesuita per i rifugiati. Mercoledì 4 settembre, alle 9.30 ora locale (le 4.30 italiane), si terrà la cerimonia ufficiale di benvenuto al Palazzo presidenziale, seguita da un incontro con il presidente della Repubblica e da colloqui con le autorità e la società civile. Successivamente, il Papa avrà un incontro privato con i confratelli gesuiti nella Nunziatura. Nel pomeriggio, alle 16.30 (le 11.30 in Italia), sono previsti incontri con i vescovi e il clero nella Cattedrale, seguiti da un incontro con i giovani di Scholas Occurrentes presso la Casa della Gioventù. Giovedì 5 settembre, il Papa parteciperà a un incontro interreligioso nella Moschea Istiqlal e visiterà gli assistiti dalle opere caritative locali, concludendo la giornata con una messa allo stadio. Venerdì 6 settembre, il Pontefice lascerà l’Indonesia per raggiungere Port Moresby, la capitale della Papua Nuova Guinea.