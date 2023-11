Papa Francesco in Aula Paolo VI non legge la catechesi: "Non sto ancora bene"

Papa Francesco non sta ancora bene. Questa mattina, in Aula Paolo VI per l’udienza generale, ha scelto di non leggere la catechesi ma di affidare il messaggio a un collaboratore, monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato. "Ancora non sto bene, con questa influenza, e la voce non è bella".





Israele-Palestina, l'appello del Papa: "Auspico che prosegua la tregua a Gaza"

"Per favore, continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele e in Palestina. Pace per favore, pace", ha detto il Papa. "Auspico che prosegua la tregua in corso a Gaza, affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l’accesso ai necessari aiuti umanitari. Ho sentito la parrocchia lì, manca l’acqua, manca il pane, la gente soffre. È la gente semplice, la gente del popolo che soffre, non soffrono quelli che fanno la guerra. Chiediamo la pace".





Ucraina: "Non dimentichiamola, la guerra è sempre una sconfitta"

Poi, dal Papa, un passaggio sul conflitto in Ucraina. "Non dimentichiamo, parlando di pace, il caro popolo ucraino, che soffre tanto, ancora in guerra. La guerra sempre è una sconfitta. Tutti perdono. Tutti no: c’è un gruppo che guadagna tanto, i fabbricatori delle armi, questi guadagnano bene sopra la morte degli altri".