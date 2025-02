Papa Francesco ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per una bronchite

Il Santo Padre è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, lo aveva preannunciato un comunicato dalla Santa Sede

IL COMUNICATO DELLA SALA STAMPA

"Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso". Lo riferisce la sala stampa vaticana.

LA SALUTE PRECARIA DEL PAPA

Dalla scorsa settimana Bergoglio, che ha compiuto 88 anni a dicembre, ha un “forte raffreddore” ed è rimasto chiuso a casa nei giorni successivi “a causa di una bronchite. domenica, però, ha voluto presiedere in piazza San Pietro la messa per il giubileo delle forze armate, ma, durante l’omelia ha chiesto a un collaboratore di terminare la lettura al suo posto. Mercoledì scorso, di nuovo, il Papa ha presieduto l’udienza generale, lasciando però leggere la catechesi ad un assistente. Tra le righe del comunicato odierno della Santa Sede si intravede un peggioramento della salute del Santo Padre, tanto più che non si indica un termine della degenza Il Papa, arrivato al Gemelli per la bronchite e problemi alla respirazione, sta per eseguire gli accertamenti e, da fonti vicine al suo entourage che sono con lui in ospedale, non si esclude, apprende l'ANSA, un ricovero fino a cinque giorni.

I RICOVERI PRECEDENTI

L'ultimo ricovero di Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma risale a giugno 2023 per l'intervento all'intestino. Si era comunque recato in ospedale per dei controlli giornalieri sia a novembre 2023 che a febbraio 2024.