Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun

Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun

Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun Photo Credit: Ansa: Giuseppe Lami

Alessandra Giannoli

23 novembre 2025, ore 17:00

Siano liberati subito, ha detto il pontefice. 40mila fedeli a San Pietro per l’Angelus

“Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti della Nigeria e Camerun, sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrate e le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio". Queste le parole pronunciate oggi dal Papa Leone prima dell'Angelus. "Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle e perché sempre e ovunque le chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e speranza", ha aggiunto Prevost.


Papa Leone, per molti oggi la questione di Dio non ha quasi più significato

"Oggi per molti, Dio e la questione di Dio non hanno quasi più significato nella vita. Il Concilio Vaticano II ha rimarcato che i cristiani sono almeno in parte responsabili di questa situazione, perché non testimoniano la vera fede e nascondono il vero volto di Dio con stili di vita e azioni lontane dal Vangelo. Si sono combattute guerre, si è ucciso, perseguitato e discriminato in nome di Dio. Invece di annunciare un Dio misericordioso, si è parlato di un Dio vendicatore che incute terrore e punisce. Il Credo di Nicea ci invita allora a un esame di coscienza". Così il Papa nella Lettera apostolica in "Unitate Fidei". In occasione dell’Angelus, celebrato questa mattina in piazza San Pietro davanti a 40mila fedeli, il santo padre ha ricordato che è ormai prossimo il viaggio apostolico che compirà in Turchia e Libano. “In Turchia sarà celebrato il 1700 anniversario del Concilio di Nicea, per questo oggi viene pubblicata la Lettera apostolica in Unitate Fidei che commemora tale storico evento", ha spiegato Robert Francis Prevost.


Papa Leone, il canto è espressione naturale dell’essere umano

“La musica liturgica diviene uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo". E' quanto ha detto Papa Leone, in un passaggio dell'omelia della messa nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, in occasione del 'Giubileo dei cori e delle corali' e della ricorrenza diocesana della XL Giornata Mondiale della Gioventù.


Argomenti

Angelus
Camerun e Nigeria
Papa Leone
San Pietro
Vaticano

Gli ultimi articoli di Alessandra Giannoli

Mostra tutti
  • Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

    Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

  • Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

    Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

  • Piano di pace Usa-Russia sull’Ucraina, per Bruxelles l’Ue deve essere coinvolta nella trattiva

    Piano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa

  • Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

    Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

  • Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia

    Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia

  • Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

    Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

  • “Massacrati da chi può farlo ma siamo nel giusto”, così Giorgetti sulla manovra

    “Massacrati da chi può farlo ma siamo nel giusto”, così Giorgetti sulla manovra

  • Giorgia Meloni, le patrimoniali con la destra al governo non vedranno mai la luce

    Giorgia Meloni, le patrimoniali con la destra al governo non vedranno mai la luce

  • Al-Masri, al centro di un caso politico in Italia, è stato arrestato oggi a Tripoli

    Al-Masri, al centro di un caso politico in Italia, è stato arrestato oggi a Tripoli

  • Attacco sul treno per Londra, esclusa la matrice terroristica

    Attacco sul treno per Londra, esclusa la matrice terroristica

L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

In entrambi i paesi sono già scattate le prime allerte di emergenza e sono stati emessi ordini di evacuazione nelle aree costiere maggiormente a rischio

Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

La decisione di accogliere la richiesta della difesa e della stessa Procura di Parigi prevede diverse limitazioni imposte all'ex presidente francese, tra cui quella di non lasciare il Paese

Iraq, ventidue anni fa la strage di Nassiriya: morirono 28 persone, tra cui 19 italiani.

Iraq, ventidue anni fa la strage di Nassiriya: morirono 28 persone, tra cui 19 italiani.

Messaggi di cordoglio dalle istituzioni per ricordare il sacrificio di chi lavorava per la pace