Parigi 2024, l'Italvolley di Velasco è nella storia, battuti gli Stati Uniti 3 a 0 e medaglia d'oro

L'Italvolley femminile guidata da Julio Velasco entra nella storia: le azzurre hanno dominato gli Stati Uniti con i punteggi di 25-18, 25-20, 25-17, conquistando così il primo oro olimpico nella storia della pallavolo italiana. Il tecnico argentino ha finalmente raggiunto l'obiettivo olimpico con questa squadra straordinaria, risultato che era sfuggito alla famosa "Generazione di fenomeni". Tutte le giocatrici hanno brillato in una partita eccezionale, con Paola Egonu che ha confermato il suo ruolo di miglior realizzatrice. Il podio si completa con il Brasile, che ha sconfitto la Turchia nella finale per la medaglia di bronzo.

IL TRIBUTO ALLE COMPAGNE INFORTUNATE

Non poteva mancare un tributo ad Alice Degradi da parte di questo eccezionale gruppo. La schiacciatrice azzurra aveva subito un infortunio al ginocchio proprio nell'ultimo incontro di preparazione prima dell'inizio delle Olimpiadi. Tra le presenti alla Parigi Sud Arena c'era anche la centrale Sara Bonifacio, che si era infortunata durante il raduno, ma non ha voluto mancare per supportare le compagne.





LE PAROLE DEL PRESIDENTE CONI E DELLE PROTAGONISTE

"Questa medaglia pesa tantissimo", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a Rai Sport, subito dopo la vittoria dell'oro olimpico nella pallavolo femminile. "Ne abbiamo vinte molte individualmente, ma questa è una vittoria di squadra. Dobbiamo solo ringraziare le ragazze, e poi, avete visto come hanno giocato!". Paola Egonu, al termine della finale, ha dichiarato: "Posso dire solo una cosa: sono immensamente orgogliosa. E felice per queste donne". Ha usato proprio il termine "donne" e non "azzurre" o "ragazze". Riguardo l'abbraccio finale con Antropova, dopo tante speculazioni sulla loro presunta rivalità, Egonu ha commentato: "Siamo una squadra, e con questa vittoria chiudiamo un anno straordinario". Caterina Bosetti, intervistata da Rai Sport, ha aggiunto: "Questa partita è stata meravigliosa, quella che ho aspettato per tutta la vita. Forse i quarti e la semifinale sono stati più difficili. Oggi abbiamo giocato una pallavolo incredibile e ce la siamo goduta. Siamo la squadra più forte da anni. Dovevamo solo controllare l'emozione, che rischiava di sopraffarci".