Parigi 2024, storica medaglia di bronzo di Furlani, l'Italvolley femminile strapazza la Serbia 3 a 0

ATLETICA





Sintayehu Vissa dovrà sperare nei ripescaggi dopo aver mancato la qualificazione nelle batterie dei 1500 metri donne, nonostante abbia ottenuto il suo miglior tempo personale di 4'00"69. Nonostante questo record, è arrivata solo ottava. Anche Federica Del Buono, che ha chiuso quattordicesima nella seconda batteria, e Ludovica Cavalli, tredicesima nell'ultima batteria, dovranno sperare nei ripescaggi. Rebecca Mangione non è riuscita a passare ai ripescaggi nei 400 metri, nonostante il nuovo record personale di 51.07, insufficiente per accedere alle semifinali. Larissa Iapichino si è qualificata per la finale del salto in lungo grazie a un salto di 6.87 metri al secondo tentativo. Diego Pettorossi è stato eliminato nei ripescaggi dei 200 metri, chiudendo al secondo posto nella sua batteria senza rientrare nei migliori tempi complessivi. Luca Sito non si è qualificato per la finale dei 400 metri maschili, terminando sesto nella sua batteria di semifinale con il tempo di 45.01. Ayomide Folorunso ha chiuso quinta la sua batteria di semifinale nei 400 metri ostacoli con il tempo di 54.92, non qualificandosi per la finale. Sara Fantini ha terminato dodicesima nella finale del lancio del martello con una misura di 69.58 metri, non sufficiente per accedere agli ultimi lanci. Pietro Arese ha chiuso ottavo nella finale dei 1500 metri maschili, stabilendo un nuovo record italiano con il tempo di 3:30.74. Mattia Furlani ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in lungo con una misura di 8.34 metri, una storica medaglia per l'Italia!





PALLAVOLO





Le azzurre si vendicano del ko ai quarti di Tokyo 2020, sconfiggendo la Serbia con i parziali di 26-24, 25-20, 25-20 e raggiungendo per la prima volta le semifinali olimpiche. Paola Egonu ha dominato contro Boskovic. Ora l'Italia affronta la Turchia di Santarelli, che ha superato la Cina al tie-break grazie ai 42 punti di Melissa Vargas, per contendersi la medaglia d'oro.





TUFFI





Lorenzo Marsaglia si è qualificato per la semifinale del trampolino da 3 metri, chiudendo i preliminari al settimo posto con 405.05 punti. Giovanni Tocci, invece, è stato eliminato, terminando ventiduesimo con 346.85 punti. Sarah Jodoin Di Maria ha chiuso la finale della piattaforma da 10 metri in decima posizione con 301.75 punti, ricevendo applausi per la sua prima finale olimpica.





ARRAMPICATA SPORTIVA





Nel boulder, Camilla Moroni ha concluso all'ottavo posto con 64 punti nella prima parte delle semifinali. Laura Rogora, invece, si è piazzata diciottesima. La seconda parte delle semifinali, con la disciplina del lead, si svolgerà giovedì e determinerà le finaliste. Matteo Zurloni ha raggiunto le finali della categoria speed, battendo il cinese Long Jinbao con un tempo di 5.06 e qualificandosi tra i migliori otto.