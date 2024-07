Parigi 2024, tre medaglie per l'Italia, un oro, un argento ed un bronzo

E’ una serata che passerà alla storia dello sport italiano la quarta della Olimpiadi di Parigi. Una primizia assoluta l’oro conquistato dalla squadra di spada femminile, che con una stoccata di Alberta Santuccio nel minuto supplementare del nono e ultimo assalto ha piegato la Francia ed ammutolito il pubblico da stadio del Grand Paleis de Paris. Le altre protagoniste di questo straordinario successo sono Giulia Rizzi, Mara Navarria e Rossella Fiamingo, che può festeggiare doppio perché proprio mentre si disputava la finale, il suo fidanzato Gregorio Paltrinieri non falliva l’appuntamento con il podio, giungendo terzo nella gara degli 800 stile libero di nuoto. L’ennesimo grandissimo risultato di un atleta immenso. L’altra medaglia storica è quella conquistata dalla squadra femminile di ginnastica artistica, seconda solo agli Stati Uniti della fuoriclasse Simone Bailes. Le fate azzurre hanno incantato con Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa. In questa specialità l’Italia non saliva sul podio dalle Olimpiadi del 1928 ad Amsterdam. Dopo quattro giornate di gara, gli azzurri sono ottavi nel medagliere con 11 medaglie: 3 ori, 4 argenti e altrettanti bronzi. La delusione di giornata è arrivata dal tennis, con Jasmine Paolini eliminata a sorpresa negli ottavi di finale dalla slovacca Schmiedlova. A parziale consolazione è arrivato l’approdo ai quarti di finale del torneo di doppia, in coppia con Sara Errani. Fa male anche l’eliminazione al primo turno del torneo di pugilato di Irma Testa, sconfitta dalla cinese Xu.