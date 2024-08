Partita in ritardo e senza colpi di scena: la conversazione su X tra Elon Musk e Donald Trump, i due tycoon amici

E' durata due ore e mezza, la conversazione tra Elon Musk e Donald Trump su X. Era stata annunciata in diretta ma per problemi tecnici il link non è stato accessibile per 40 minuti, con Musk che ha parlato di un cyber attacco. I due hanno toccato i temi della campagna elettorale. Trump ha definito Kamala Harris una radicale di sinistra e ha detto che Joe Biden è stato vittima di un colpo di stato.





Il ritorno di Trump su X

La discussione tra l'ex Presidente e l'uomo più ricco del mondo, che sostiene Trump, ha segnato il ritorno del tycoon su X dopo che il suo account era rimasto inattivo per quasi un anno. Durante la conversazione, Musk ha posto a Trump domande facili su temi quali immigrazione e inflazione. E in effetti il candidato repubblicano ha risposto alle domande del miliardario proprietario di X, non riservando grandi sorprese.

Dito puntato su Kamala Harris

"Dovresti vincere per il bene del Paese", l'esortazione di Elon Musk, che definendo Kamala Harris una non moderata ma di sinistra. E Trump ha rincarato la dose: "E' una radicale di San Francisco, è più a sinistra di Bernie Sanders: sarà peggio" di Joe Biden. L'ex presidente ha ripetuto parti del suo discorso della campagna elettorale e non è stato contestato da Musk su nessuna delle sue affermazioni, neanche sulla presunta futura invasione di 60 milioni di immigrati senza documenti in caso di una sua sconfitta a novembre. Al termine dell'intervista, Elon Musk ha scritto in un post su X, di aver piacere di ospitare anche la candidata democratica alla Casa Bianca: "Sarei felice di avere ospite su X anche Kamala Harris".