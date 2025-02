Paura a Napoli, scossa di magnitudo 3.9 nell’area flegrea

Trema ancora la terra e torna la paura tra la popolazione che vive nell’area vulcanica del Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 della scala Richter è stata registrata alle 15.29. Si tratta della scossa più à forte dall’inizio dell’anno avvertita in tutta Napoli da Secondigliano a Fuorigrotta ma anche in molti centri come Giugliano, Procida, Villaricca, San Giorgio a Cremano. Epicentro in mare, davanti a Pozzuoli, a una profondità di due chilometri e mezzo. Il sisma si è verificato dopo gli sciami delle ultime settimane, intensificatisi ieri con decine di eventi tellurici. Non c’‘è pace, dunque, per gli abitanti costretti a convivere con il bradisismo. I residenti hanno raccontato di un forte tremore prolungato con un movimento di pareti e suppellettili, in molti sono scesi in strada temendo il peggio. Per il momento non si segnalano danni a persone. Stiamo verificando la situazione, ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. A Bacoli è saltata la rete idrica.