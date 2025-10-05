Pioggia di droni e missili sull’Ucraina, a Leopoli sfiorato dalle bombe un convoglio umanitario con attivisti italiani

Nella notte circa 50 missili e 500 droni hanno raggiunto tutto il territorio ucraino, colpito anche l’ovest del Paese, con i caccia polacchi in volo a scopo preventito. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che stanno tutti bene i 110 attivisti italiani che hanno attraversato in treno la regione di Leopoli, durante uno degli attacchi sferrati dai russi. Razzi e droni hanno sfiorato il convoglio umanitario sul quale viaggiano i nostri connazionali di ritorno da una missione del Movimento europeo di azione non violenta. Ora gli attivisti sono in territorio polacco e sono assistiti dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, ha precisato il titolare della Farnesina. I raid russi hanno ucciso un’intera famiglia di quattro persone a Leopoli, dove vi è stato un blackout. Si segnala anche una vittima a Zaporizhzhia.

Il presidente Zelensky ha sottolineato che Mosca sta colpendo le infrastrutture che garantiscono una vita normale alla popolazione ed è tornato a chiedere agli Stati Uniti e all’Unione Europa di fermare Putin. “ La notte scorsa sono state colpite le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad”, ha precisato il leader di Kiev. “Abbiamo bisogno di maggiore protezione e di una più rapida attuazione di tutti gli accordi di difesa, in particolare quelli relativi alla difesa aerea, per privare queste azioni di terrorismo aereo di ogni significato. Un cessate il fuoco unilaterale nei cieli è possibile ed è proprio questo che potrebbe aprire la strada a una vera diplomazia”, ha aggiunto Zelensly.

L'attacco di droni e missili sferrato dalle forze russe su Leopoli e la sua regione è il peggiore dall'inizio della guerra, ha riferito il direttore del dipartimento di protezione civile della regione, Igor Tuza.

Ferma la posizione di Bruxelles. “La Russia sta mascherando la sua fallita offensiva estiva con attacchi terroristici contro civili e infrastrutture ucraine. Continueremo a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario: finalizzando il prossimo pacchetto di sanzioni, garantendo finanziamenti, fornendo armi. La Russia non si fermerà finché non sarà costretta a farlo”, così l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas. Intanto la Russia ha annunciato di avere conquistato il villaggio di Kuzminovka nel Donetsk.



