“Più che un posto fisso”: da martedì 23 gennaio, alle 7:45, la nuova rubrica di RTL 102.5 sul lavoro nella pubblica amministrazione

Da martedì 23 gennaio 2024, alle 7:45, prenderà il via su RTL 102.5 la rubrica "Più Che Un Posto Fisso", sei appuntamenti quindicinali che si protrarranno da gennaio ad aprile. L'obiettivo di questa speciale rubrica sarà quello di esplorare e evidenziare tutti gli aspetti positivi legati al mondo del lavoro nella pubblica amministrazione.

All’interno di Non Stop News, insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, la rubrica "Più Che Un Posto Fisso" accoglierà, ad ogni appuntamento, un ospite diverso, offrendo agli ascoltatori una prospettiva approfondita sul mondo del lavoro e della pubblica amministrazione. Ogni ospite porterà con sé esperienza e professionalità, arricchendo la discussione e contribuendo a una visione completa dei molteplici aspetti legati al concetto di "posto fisso". Ospite della prima puntata sarà il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Sarà possibile seguire "Più Che Un Posto Fisso" su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Qui tutte le date:

- Martedì 23 gennaio 2024

- Martedì 6 febbraio 2024

- Martedì 20 febbraio 2024

- Martedì 5 marzo 2024

- Martedì 19 marzo 2024

- Martedì 2 aprile 2024