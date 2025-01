Pizza Day, in Italia ne produciamo 2,7 miliardi l’anno

A testimoniare quanto la passione per la pizza sia ormai un fenomeno globale, i dati che certificano gli USA come primi al mondo in termini di consumi del prodotto (con 13 chili pro capite all’anno ); al secondo posto ci siamo noi italiani con 7,8 chili annui; seguono gli spagnoli con 4,3 chili, poi i francesi e i tedeschi.

Oltre a essere un vessillo di italianità, la pizza ha un’importanza economica non indifferente. A rilevarlo, un’indagine Coldiretti-Ixè secondo cui il valore della " pizza economy " nel mondo è in costante crescita, tanto da aver raggiunto nel 2024 il valore record di circa 160 miliardi di euro . Relativamente al dato italiano , nel complesso la pizza genera un fatturato che ha oltrepassato i 15 miliardi di euro .

Che sia soffice o croccante, con il cornicione alto o basso, a “rot e carrett” o a portafoglio, la pizza rimane uno dei simboli che identificano il nostro Paese in giro per il mondo . Per noi italiani è diventata una pietanza ancora più familiare nel periodo della pandemia, quando tutti siamo diventati sapienti panificatori: cimentandoci in improbabili cotture, attrezzandoci con pietre refrattarie e pale, abbiamo riempito con immondi blob di lievito le nostre cucine (alcuni dei quali sono ancora vivi nei meandri delle nostre credenze). Oggi, 17 gennaio, è la giornata mondiale della pizza e, ovunque, si celebra questo piatto così amato.

Una passione di famiglia

Che sia un’eredità del periodo pandemico o una radicata tradizione sedimentata nel tempo, la passione per la pizza si traduce nella voglia di prepararla in prima persona. Secondo Coldiretti in 4 famiglie su 10 si cucina in casa, magari ricorrendo all’uso di farine speciali o di ingredienti gourmet.

"Oggi celebriamo uno dei simboli più autentici della nostra cultura", con queste parole, affidate a un post su FB, anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobirigida ha voluto omaggiare la pizza. "Non è solo un piatto – precisa il ministro – è un messaggio di condivisione e gioia che unisce le persone in Italia e nel mondo. Prodotto della tradizione italiana, è frutto del lavoro sapiente dei pizzaioli, veri maestri che tramandano un'arte riconosciuta dall'Unesco come Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Un grazie a tutti i pizzaioli e agli operatori del settore agroalimentare che ogni giorno portano in alto il nome dell'Italia!"