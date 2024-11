Pizza: quanto si spende per mangiarla? Vi sveliamo qual è la città più cara e quella più economica...

Nessuno tocchi la pizza: patrimonio, per antonomasia, di tutti. Ma, a quanto pare, i prezzi per consumarla sono di gran lunga aumentati e variano a seconda delle zone d'Italia.

Sassari è la città più cara, a Napoli in 3 anni il costo della pizza è aumentato del 32%. La città più economica? Livorno, con una spesa di 8,67 euro.

I DATI DELL'INDAGINE DI ALTROCONSUMO

Secondo i dati diffusi da Altronconsumo, sopra i 13 euro per il costo della pizza ci sono Bolzano (13,90 euro), Milano (13,50 euro) e Venezia (13,47 euro). Ma a Napoli, a detta del giornale, si spende in media 10 euro per una pizza e una bibita (in ogni caso, però, si registra un aumento rispetto a 3 anni fa). La differenza tra Milano e Venezia. Nella città lagunare il prezzo varia da 10,50 a 24 euro, a Milano da 8 a 19,50 euro.

IL PREZZO "LIEVITA" ANCHE IN ALTRE CITTA'

L'aumento, però, arriva paragonando i prezzi con il mese di settembre 2021 gli aumenti sono ben più rilevanti, il dato vale anche per città come Ascoli (+30%) o Sassari (+31%). Fino a qualche anno fa, nel 2021, per una pizza e una bibita si spendevano 10 euro, ma nel 2024 il quadro è cambiato quasi totalmente. Insomma, in definitiva, mangiare fuori casa può diventare un lusso: il costo è sempre più alto e tanti italiani sono costretti a prepararla in casa. Proprio come avveniva anni fa.

