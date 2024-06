Pizza Village 2024: RTL 102.5 farà ballare Napoli con "‘70 ‘80 ‘90 all’ora”, i grandi successi della musica dance mixati dal dj Massimo Alberti

Dal 14 al 23 giugno, RTL 102.5 sarà al Pizza Village, alla Mostra d’Oltremare, e farà ballare tutta Napoli con "‘70 ‘80 ‘90 all’ora”, un’ora di successi nazionali e internazionali che hanno rappresentato la colonna sonora di intere generazioni. Uno spettacolo che farà rivivere le emozioni e le atmosfere delle epoche passate attraverso le hit che hanno fatto la storia della musica, mixate dal grande dj di RTL 102.5 Massimo Alberti.

RTL 102.5 sarà al Pizza Village con il radio truck, con i suoi programmi e i suoi tantissimi ospiti, per un racconto quotidiano nella manifestazione. Dal radio truck alla Mostra d’Oltremare, dalle 11:00 alle 13:00, Angelo Baiguini e Charlie Gnocchi si alterneranno alla conduzione di “W l’Italia”, mentre dalle 19:00 alle 21:00, Francesco Fredella e Gianni Simioli condurranno “Protagonisti”.

Dalle 21:00, Diego Zappone e Edoardo Donnamaria si collegheranno con “La Suite 102.5” direttamente dal Pizza Village per raccontare da vicino la manifestazione. A partire dalle 21:45 al via il grande show della prima radiovisione d’Italia con Massimo Alberti e tutta la musica più bella degli anni '70, '80, '90. A seguire, sul palco della Mostra d'Oltremare, i grandi ospiti di RTL 102.5: BigMama, Boomdabash, Ciccio Merolla, Clara, Clementino, Coco, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, La Rappresentante di Lista, LDA, Noemi, Petit, Rhove, Rocco Hunt, SLF, The Kolors.

“Anche a Napoli faremo ballare l'Italia con la musica più bella degli anni '70, '80 e '90, mixata da Massimo Alberti che, ogni venerdì, dalle 18:00 alle 19:00, è in onda sulla prima radio d’Italia. Non mancheranno i tantissimi artisti ospiti di RTL 102.5 che vi faranno divertire”, dichiara il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci.