Pride 2023: in migliaia hanno sfilato a Roma per rivendicare l'orgoglio LGBTQ+ dopo le polemiche della vigilia

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Viglia di polemiche per la parata dell'orgoglio LGBTQ+ che ha inondato il centro di Roma dei colori dell'arcobaleno. C'era stata infatti la revoca del patrocinio da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e le registrazioni di figli di due coppie di mamme fatte ieri dal sindaco Roberto Gualtieri, un gesto criticato da Fratelli d'Italia a precedere la manifestazione.

Slogan e look arcobaleno

"Tranquilla mamma sono gay, non fascio''; ''Desideravo delle creature sane e libere: ho avuto la fortuna di farle sane ora le voglio libere''; ''Io esisto, resisto e conquisto''. Questi alcuni dei cartelli che si leggono tra le migliaia di manifestanti che hanno sfilato, accompagnati dalla musica (che 'pompa' dai carri) e ballando in piazza tra maglie glitterate, parrucche scintillanti, look arcobaleno e l'onda di bandiere rainbow. Madrine della parata, le cantanti, icone gay friendly, Paola e Chiara. Tantissimi i giovani studenti e le famiglie arcobaleno con il loro bimbi. Secondo gli organizzatori, hanno sfilato un milione di persone.





Le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein

"Sono qua oggi perché è importante, perché il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+. A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui perché è importante e giusto esserci. Ed è invece sbagliato che non ci sia la regione Lazio. Ci siamo con i nostri corpi e siamo qui in mezzo alle associazioni a supportare il Pride, come siamo a supporto e abbiamo aderito come PD a tutta l'onda Pride". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al corteo del Roma Pride. "Non dimentichiamo che chi oggi governa l'Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso, difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan - ha ricordato - Una legge che c'è in tutto il resto d'Europa, una legge contro l'odio e le discriminazioni anche sull'orientamento sessuale che c'è in tutti i Paesi d'Europa".