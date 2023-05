Prigozhin attacca i vertici dell’esercito di Mosca e annuncia il ritiro della Wagner da Bakhmut

Ultimatum di Evgheny Prigozhin ai vertici della difesa di Mosca. Il capo della Wagner, in divisa mimetica di fronte ai suoi mercenari, questa mattina ha minacciato il ritiro dei suoi uomini da Bakhmut, nel Donbass, il 10 maggio a causa della mancanza di munizioni che da settimane non vengono adeguatamente rifornite dalle forze armate del Cremlino. "Andremo nei nostri accampamenti arretrati cedendo le nostre postazioni all’esercito e lì aspetteremo fino a quando il popolo russo avrà di nuovo bisogno di noi", ha dichiarato Prigozhin. Il numero uno dell'organizzazione paramilitare russa ha parlato poche ore dopo avere postato sui suoi canali social un video in cui mostrava decine di cadaveri di combattenti stesi a terra, filmato accompagnato da pesanti insulti all’indirizzo del ministro della Difesa Shoigu e del capo di Stato maggiore Gerasimov. Poi puntando il dito contro lo stato maggiore russo ha aggiunto: "E' responsabile di decine di migliaia di morti e feriti russi in Ucraina". La replica di Kiev alle affermazioni del capo della Wagner. La presunta ritirata dei suoi uomini dalla città serve a Progozhin per autoassolversi dalla responsabilità del fallimento, ha sottolineato il portavoce dell'intelligence militare ucraina. "Prigozhin non ritirerà i wagneriani da Bakhmut. Queste dichiarazioni sono state fatte da Prigozhin in considerazione del fatto che non può mantenere la promessa di catturare Bakhmut prima del 9 maggio. Ecco perché ora sta cercando di dare la colpa a qualcuno, perché si è reso conto di non poter più mantenere la parola data", ha precisato nel primo pomeriggio il portavoce Chernyak . Sul terreno non è stato registrato alcun movimento di truppe mentre la Russia a sorpresa ha annunciato l'evacuazione "parziale" degli insediamenti occupati vicino alla linea del fronte nel sud del Paese. Inoltre, si è appreso che l’'ex vice ministro della Difesa russo, Mikhail Mizintsev, si sarebbe unito al gruppo mercenario Wagner con il grado di vice comandante a pochi giorni dal suo licenziamento. Un video diffuso online mostrerebbe Mizintsev vestito con equipaggiamento da combattimento della Wagner mentre visita un campo di addestramento e posizioni russe a Bakhmut.





Smentito l'abbattimento con i Patriot di un missile ipersonico russo

L' Ucraina avrebbe usato per la prima volta il sistema di difesa aerea statunitense Patriot abbattendo un missile balistico ipersonico russo Kynzhal la notte del 4 maggio. Lo scrive il sito ucraino Defense Express, mostrando la foto del relitto. Il portavoce del comando dell'aeronautica delle forze armate ucraine ha smentito la notizia.