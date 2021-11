Problemi di salute, la regina Elisabetta non torna in pubblico per celebrare i caduti

La regina Elisabetta torna a disertare un evento pubblico. Non ha partecipato, oggi, al Remembrance Sunday al Cenotafio di Londra, nonostante qualche giorno fa avesse annunciato la sua presenza alle commemorazioni per i caduti di guerra. Buckingham Palace, per giustificare la sua assenza, ha parlato di alcuni problemi di salute. Stando a quanto comunicato ufficialmente, si tratterebbe di un problema alla schiena. Sky News ha ipotizzato uno stiramento. Secondo il Palazzo, il problema non avrebbe alcuna connessione con le ragioni che avevano spinto i medici della Regina a raccomandarle assoluto riposo per qualche settimana.





La nota di Buckingham Palace

“Sua Maestà – si legge nella nota di Buckingham Palace – è delusa dal fatto che non parteciperà” alla cerimonia. Secondo i programmi, la regina sarebbe apparsa alla finestra, mentre il compito di deporre i fiori a nome della Corona spetta al principe di Galles, Carlo. L’evento di oggi aveva una valenza particolare. Si sarebbe dovuto trattare del ritorno ufficiale in pubblico, dopo la notte di ricovero in ospedale a ottobre e il periodo di riposo. La monarca, che è anche capo delle Forze armate, tiene molto a questa celebrazione.





“La regina? Sta bene”, ha tranquillizzato il figlio Carlo

Il primo ministro inglese, Boris Johnson, si è unito ai membri della Famiglia reale deponendo una corona di fiori al monumento ai caduti. Nel frattempo, si avvicina un periodo importante. Nel 2022, per la Regina, ci sarà il Giubileo di platino, che segna i 70 anni di regno. In quel lasso di tempo, ad attenderla, ci sono incontri istituzionali e diplomatici, oltre a varie cerimonie. “La regina? Sta bene”, ha tranquillizzato il figlio Carlo.