Prove, colloquio e voti: tutto sulla maturità 2024

Dopo il covid-19

Nel 2023 abbiamo visto il ritorno del normale Esame di Stato, strutturato quindi da due prove scritte, decretate dal ministero ed il colloquio orale. Il tutto controllato da una commissione composta da insegnanti interni ed esterni, presieduta da un presidente, obbligatoriamente esterno.

La prima prova scritta: testo scritto

Durante la prima prova, che quest’anno si svolgerà mercoledì 19 giugno, si valuteranno le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche degli alunni. La prova inizierà alle ore 8:30, in tutte le scuole italiane, e avrà una durata massima di sei ore. Le tracce rilasciate dal ministero sono sette, comprendenti differenti sfere: artistiche, letterarie, storiche, filosofiche, scientifiche, tecnologiche, economiche ed infine sociali. La scelta della traccia per lo studente avverrà in base alla propria preparazione sulle differenti tematiche e al soggettivo interesse. Verranno quindi valutate le differenti competenze messe in atto per la stesura di un testo, tra cui gli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi. Importante sarà inoltre il giudizio personale del maturando.

La seconda prova scritta

Per il giorno seguente alla prima prova, si terrà la seconda prova che sarà specifica sulla disciplina caratterizzante i differenti percorsi di studi, dei diversi indirizzi scolastici. Facendo riferimento invece agli istituti professionali di nuovo ordinamento, questa prova tratterà delle competenze e dei nuclei tematici centrali dell’indirizzo. Il ministero, il 29 gennaio scorso, ha comunicato le differenti materie sulle quali si terra la seconda prova scritta. Tra gli indirizzi liceali più comuni troviamo il liceo classico tradizionale nel quale cui la seconda prova tratterà della lingua e della cultura greca, valutata da un commissario esterno. Per quanto riguarda il liceo scientifico, la prova verterà sulla matematica, anche essa esaminata da un commissario esterno. La disciplina d’esame della seconda prova al liceo linguistico sarà invece la terza lingua d’istituto ed il commissario sarà interno. A proposito del liceo delle scienze umane tradizionale, la seconda prova sarà concentrata sulla materia scienze umane ed ancora una volta il commissario sarà esterno. Per quanto riguarda invece degli istituti professionali del vigente ordinamento, la seconda prova è incentrata sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di ogni specifico indirizzo.

Chi avrà la terza prova?

Gli alunni sottoposti alla terza prova saranno coloro che fanno parte delle sezioni ESABAC, ESABAC techno, le sezioni che hanno l’opzione internazionale, le scuole della regione autonoma della Valle D’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano e le scuole che hanno come materia la lingua slovena o l’insegnamento bilingue italo-sloveno in Friuli Venezia Giulia.

Il colloquio

È durante il colloquio che verranno valutate le capacità di collegamento interdisciplinare dello studente. L’inizio dell’esame si baserà su uno spunto selezionato dalla Commissione. Proprio in questa parte dell’esame l’allievo esporrà sia le competenze trasversali sull’educazione civica, sia l’esperienza del PCTO-percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento- affrontata durante il percorso di studio.

Come avviene la valutazione?

Il voto finale dello studente, espresso in centesimi, sarà determinato dai crediti accumulati nei differenti momenti del percorso di studio. Sono massimo 40 i crediti scolastici che ogni maturando può accumulare in base alla media dei voti del secondo biennio e dell’ultimo anno, mentre è 20 il limite di punti per ogni prova: venti per la prima prova scritta, 20 per la seconda prova scritta e 20 per il colloquio. Vi sono inoltre 5 punti bonus che la commissione sceglie di dare a chi ne ha diritto. Il punteggio minimo per superare l’esame è 60 ed il massimo è 100, con la possibilità di loda.