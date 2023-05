Putin accusa l'Occidente di aver scatenato una guerra contro la Russia; visita di Ursula Von Der Leyen a Kiev

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

IL MONDO AL CONTRARIO

Va bene la propaganda, ma qui siamo al ribaltamento della realtà. Vladimir Putin ha affermato che contro la Russia è stata scatenata una vera guerra. E ha accusato l’Occidente di provocare conflitti sanguinosi, seminare i semi della russofobia e di voler dettare le sue regole a tutte le nazioni. Per la cronaca sono stati i russi a invadere militarmente l’Ucraina nel febbraio dello scorso anno. Ma secondo Putin Kiev è ostaggio dell’Occidente. Il presidente russo sta parlando a Mosca, nella piazza Rossa, in occasione della parata per il giorno della vittoria, in cui si ricorda l’anniversario del successo delle forze sovietiche contro i nazisti, alla fine della seconda guerra mondiale. Secondo Putin le elite occidentali hanno dimenticato le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo. Il capo del Cremlino ha poi rivolto un pensiero ai militari dicendo: “il futuro del nostro paese dipende da voi, non c’è niente di più forte del nostro amore nei vostri confronti”. Putin ha poi chiesto un minuto di silenzio per i caduti in guerra e ha chiuso il suo discorso inneggiando alla vittoria. Mosca ha incassato l’appoggio di un altro sincero democratico, il dittatore nord coreano Kim Jong-un che ha mandato un messaggio a Putin scrivendo: “La Russia supererà le sfide e le minacce delle forze ostili”