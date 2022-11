Qatar 2022, agli ottavi anche Olanda e Senegal

IRAN-USA 0-1

Agli ottavi di finale ci vanno gli americani: serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. L'Iran, cui bastava il pareggio, ha sperato di amministrare ma si è fatto schiacciare. Il successo della nazionale USA è stato meritato, per un'ora abbondante non c'è stata storia. Tardiva e comunque non sufficiente la reazione degli iraniani, che ora dovranno tornare in un paese schiacciato dalla dittatura e dilaniato dalla repressione. Il gol partita lo ha segnato Pulisic, su assist di Dest, al 44esimo del primo tempo. Poco dopo il raddoppio di Tim Weah con un delizioso tocco di esterno è stato annullato per fuorigioco. Negli ottavi avversario degli Stati Uniti sarà l'Olanda.

GALLES-INGHILTERRA 0-3

Gli inglesi erano già vicini alla qualificazione e certo non poteva essere questo Galles a cambiare il corso delle cose. Troppa la distanza tra le due squadre. La partita è rimasta in teorico equilibrio nel primo tempo, con l'Inghilterra che ha sprecato diverse occasioni, lo 0-0 dell'intervallo era un risultato figlio di una strana congiuntura astrale. Poi a inizio ripresa, la nazionale di Southgate ha risolto la pratica con due gol in due minuti: prima una gran punizione di Rashord, poi un tocco sottoporta di Foden. A rendere più netto il punteggio ancora Rashford, che con la sua doppietta ha fissato il tre a zero. L'Inghilterra ora si prepara ad affrontare il Senegal negli ottavi di finale, il Galles - mai convincente in questo mondiale- torna giustamente a casa.

OLANDA-QATAR 2-0

Missione compiuta, senza problemi. Gli orange volano agli ottavi da primi del girone. Qualificazione mai in discussione contro il modesto Qatar, che saluta il mondiale senza mai essere stato protagonista. I padroni di casa hanno profumatamente pagato la loro partecipazione organizzando il torneo, ma escono di scena senza aver fatto nemmeno un punto ( sette gol subìti e uno solo segnato). L’Olanda nelle prime tre partite non ha incantato a livello di prestazioni, ma ha raccolto quel che voleva. Il protagonista un po’ a sorpresa è l’attaccante del PSV Gapko, tre gol in tre partite: è stato lui a sbloccare la gara contro il Qatar, con un gran tiro. A inizio ripresa il raddoppio con De Jong, tap in vincente da pochi passi dopo una respinta corta del portiere. A segno c’era andato anche Berghuis, ma la rete è stata annullata per un precedente tocco di braccio.