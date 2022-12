Qatar 2022, impresa del Marocco: elimina la Spagna ai rigori. goleada del Portogallo, che spazza via la Svizzera

MAROCCO-SPAGNA 3-0 ai rigori



Questo Marocco non è un fuoco di paglia. La squadra nordafricana era stata la rivelazione del girone, chiuso al primo posto davanti a Croazia e Belgio. Oggi si è confermata giocando alla pari con la Spagna, per poi ottenere una storica vittoria ai calci di rigore. Per la prima volta il Marocco, unica rappresentativa africana ancora in corsa in questo mondiale, accede ai quarti di finale. La Spagna è crollata ai calci di rigore: sembra incredibile dai maestri di tecnica, ma non hanno segnato neanche un gol su tre tiri; Sarabia ha colpito il palo, Soler e Busquets si sono fatti parare il tiro dal portiere marocchino Bounou. La squadra nord africana invece dagli 11 metri è stata quasi implacabile: ininfluente l'errore di Benhoun, a segno sono andati Sabiri; Ziech e l’ex interista Hakimi che ha messo in porta il match point. I 120 minuti di partita si erano chiusi sullo zero a zero. Nel primo tempo regolamentare la Spagna si espressa soltanto a sprazzi, la fase difensiva del Marocco è stata perfetta, e la nazionale allenata da Regragui non ha disdegnato qualche ripartenza. Nella ripresa la Spagna ha alzato il baricentro e ha schiacciato l'avversario, senza però creare occasioni clamorose. Nei supplementari il marocchino Cheddira non ha sfruttato in modo adeguato un paio di contropiede. Mentre lo spagnolo Sarabia ha scheggiato il palo con un tiro cross a 20 secondi dalla fine. Quello probabilmente è stato un segno del destino, ancora una volta per la Spagna si rivelano fatali i calci di rigore; era già successo nell'ultimo mondiale e anche nell'ultimo europeo, in semifinale a Wembley vinse l’Italia.