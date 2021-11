Radio e automobilisti sodalizio vincente. La radio è sempre il mezzo più amato e il preferito da chi guida

La radio è sempre il media più amato dagli automobilisti e il ricevitore radio è ancora l’elemento essenziale nell’acquisto di un veicolo. E’ quanto emerge dallo studio internazionale condotto da Edison Research, commissionato da WorldDAB, in collaborazione con Radioplayer, e supportato da NAB, CRA e Xperi, che sottolinea, ancora una volta, l’importanza fondamentale del DAB, tecnologia che RTL 102.5 sostiene da sempre.

Secondo l’indagine, il 93% degli italiani ritiene che il ricevitore radio sia un elemento fondamentale nel momento in cui si decide di acquistare un’auto. La radio, infatti, continua ad essere la fonte preferita di intrattenimento in auto in tutto il mondo e l’87% dei potenziali acquirenti di auto in Italia afferma che sarebbe meno propenso ad acquistare o noleggiare un veicolo non dotato di ricevitore radio integrato.

Anche facendo un confronto con gli altri tipi di sorgenti audio, secondo la ricerca, il consumo quotidiano di trasmissioni radiofoniche tra gli automobilisti in Italia è significativamente più elevato rispetto a qualsiasi altra forma di contenuto. Altra caratteristica fondamentale per gli automobilisti è la gratuità della radio, un elemento essenziale nel sistema di intrattenimento automobilistico che, anche e soprattutto grazie al DAB e all’offerta a cui permette di accedere, è destinato a rimanere tale.

“Anche l’ultimo studio realizzato da Edison Research testimonia l’importanza e la contemporaneità del mezzo radio. La presenza sempre più capillare del DAB nelle auto di tutti gli italiani come elemento fondamentale e decisivo per gli automobilisti è un segnale forte dell’importanza di questa tecnologia in cui RTL 102.5 ha sempre creduto, così come nell’isofrequenza” dichiara il Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci.