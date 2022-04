Radio Zeta rivela altri 10 nomi degli artisti presenti al "Future Hits Live 2022": da Gazzelle a Carl Brave, a Franco126 e tante altre sorprese!

Radio Zeta, la radio di riferimento della Generazione Zeta, organizza l’evento più atteso in assoluto, in collaborazione con la Fondazione musica per Roma, che coincide con il primo giorno di vacanza per milioni di studenti che avranno finito la scuola.





Gli artisti si esibiranno sul palco della Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 9 giugno.





Altri dieci nomi saranno protagonisti del “Future Hits Live 2022”, il primo festival interamente dedicato alla Generazione Zeta: Gazzelle, Franco126, Ernia, Alfa, Fulminacci, Massimo Pericolo, Gaia, Carl Brave, Sick Luke, Chiello. Si aggiungono agli undici già annunciati: Mahmood e Blanco, che hanno vinto il Festival di Sanremo, Ariete, Coez, Coma_Cose, Ditonellapiaga, Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Margherita Vicario, Psicologi.





Ma non saranno gli unici: sono attese grandi novità.



I biglietti sono disponibili su ticketone.it