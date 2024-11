Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali de "La Notte di Certe Notti"

Radiofreccia e RTL 102.5 saranno le radio ufficiali de “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”. Il 21 giugno 2025, a vent'anni dal primo storico concerto a Campovolo (10 settembre 2005), Luciano Ligabue tornerà a Reggio Emilia con un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di "Certe notti" – il brano del 1995, contenuto nell’iconico album “Buon compleanno Elvis, che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera.

Le due radio sono pronte a portare la loro energia a Campovolo con il loro radio truck posizionato sulla LIGASTREET. Questo spazio sarà un vero e proprio punto di riferimento e intrattenimento per tutti i fan che si preparano a vivere un concerto indimenticabile.

Dal radio truck, Radiofreccia e RTL 102.5 animeranno l’evento con attività sia in onda che fuori onda, coinvolgendo il pubblico e rendendo “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” ancora più speciale. Gli ascoltatori troveranno nel cuore pulsante della LIGASTREET un palcoscenico di musica, interviste e momenti di intrattenimento live. I fan avranno l'opportunità di incontrare gli speaker, partecipare a giochi e attività interattive e intervenire in diretta radiofonica.

Radiofreccia e RTL 102.5 saranno inoltre attive sui loro canali social, condividendo aggiornamenti e contenuti esclusivi in tempo reale per permettere a tutti di vivere “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”.

Le due emittenti celebrano così una connessione profonda: Radiofreccia infatti prende il nome dall’iconico film di Luciano Ligabue del 1998 e nasce per far rivivere ogni giorno lo spirito delle radio libere e insieme RTL 102.5, emittente ammiraglia, contribuirà a consolidare il legame profondo con Ligabue, un'affinità che continua a unire gli ascoltatori nel tempo.

Nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d’estate, Luciano Ligabue fermerà il tempo per festeggiare questi importanti anniversari (i 30 anni di Certe Notti e Buon Compleanno Elvis e i 20 anni dal primo Campovolo) e rivivere insieme al pubblico la magia di canzoni che hanno segnato non soltanto la sua carriera, ma la storia della musica italiana. Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare l’iconico palco di Campovolo.

Sono partite oggi, lunedì 18 novembre, le spedizioni degli esclusivi braccialetti, ovvero i titoli di ingresso, per "LA NOTTE DI CERTE NOTTI"

“La notte di Certe notti” non sarà solo un concerto, bensì una grande festa indimenticabile che inizierà alle ore 12.00 del giorno prima, venerdì 20 giugno 2025, quando apriranno le porte della LIGASTREET, che sarà divisa in diverse aree tematiche e che permetterà al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, uno spazio con uno stage che verrà messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band e momenti “karaoke”, un’area kids e un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità con un’area che ospiterà organizzazioni attive nel settore, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione.

