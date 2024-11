Rafael Leao cantante insieme a Moise Kean della Fiorentina: ecco il titolo del nuovo brano Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'attaccante milanista torna a fare musica, dopo aver pubblicato due dischi di inediti

Novità in arrivo per Rafael Leao. Ma stavolta con il fuoriclasse del Milan le questioni calcistiche non c'entrano. Infatti, l'attaccante portoghese, in arte Way 45 (45 come il prefisso postale del sobborgo in cui è cresciuto e Way come la strada di Almada, distretto di Setubal, dove è nato), sta per pubblicare una nuova canzone, in collaborazione con il centravanti della Fiorentina Moise Kean, che si fa chiamare KMB. Leao e Kean insieme fuori dal campo Tramite il suo account Instagram, Leao, 25 anni e quasi sette milioni di follower, ha svelato che il brano si intitolerà Big Dawg. La data di pubblicazione del pezzo non è stata ancora annunciata, ma dovrebbe essere abbastanza imminente. Per Leao non è la prima volta nel mondo della musica, di cui è da tempo appassionato. Il suo debutto con un disco di inediti risale al gennaio 2021. Si chiamava Beginning e conteneva sette canzoni dalle sonorità rap, trap e drill, i suoi generi preferiti. Ne era seguito un secondo lavoro discografico, dal titolo My Life in Each Verse, con 17 tracce cantate in portoghese, inglese e (una) in italiano. Leao si era espresso così rispetto alla sua carriera da cantante: "A Milano ho avuto l’opportunità di entrare direttamente in contatto e stringere legami con tanti artisti: Lazza, Capo Plaza e Sfera, soprattutto. Mi piacerebbe riuscire a fare un featuring con loro. La canzone in cui mi rivedo è Giovane Fuoriclasse di Capo Plaza". Leao criticato per la musica La passione per la musica ha causato piccoli guai al calciatore milanista. In televisione, per esempio, Paolo Di Canio, particolarmente critico nei suoi confronti, qualche tempo fa lo aveva attaccato. Facendo un confronto con Vinicius del Real Madrid, disse: "Hai capito la forma mentis, la fame e la rabbia di Vinicius? Sicuramente ha i suoi hobby, si divertirà con gli amici e giocherà a play station come i ragazzi della sua età, ma non ha la priorità di sbrigarsi in allenamento perché deve registrare le canzoni rap di 8 ore, ponendo questo come priorità piuttosto che giocare. Non è che ce l'ho con qualcuno, ma è uno spreco di energie a prescindere".

Argomenti

Big Dawg Moise kean Rafael Leao

