Raid con droni su Mosca, danni lievi e nessun ferito grave; il Cremlino accusa l'Ucraina e parla di attacco terroristico

MOSCA NEL MIRINO, TENSIONE SEMPRE PIU' ALTA

Torna a salire la tensione in Russia. Nelle ultime ore una serie di droni ha sorvolato Mosca, durante il raid alcuni edifici sono stati colpiti. I danni sono risibili. E non si registrano feriti per i quali sia stato necessario il ricovero in ospedale. Il Cremlino accusa l’Ucraina di essere responsabile di questo attacco e parla apertamente di terrorismo. Il che servirà come appiglio per nuovi attacchi russi contro Kiev. L'Ucraina replica: "Siamo lieti degli attacchi contro Mosca, ma non siamo stati noi".

COLPITI DUE PALAZZI, DANNI LIEVI

E’ stato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin a denunciare gli attacchi con droni alla sua città: “ I danni sono lievi- ha detto il sindaco- tutti i servizi di emergenza della capitale si sono portati sulla scena degli incidenti. Due persone hanno cercato assistenza medica. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero, l'assistenza necessaria è stata fornita sul posto. Finora nessuno è rimasto gravemente ferito”. I servizi d'emergenza hanno detto all'agenzia Ria Novosti che sono stati colpiti due edifici residenziali: uno sulla Via Profsoyuznaya, nel sud-ovest di Mosca, dove diversi residenti sono stati evacuati per precauzione; e un altro edificio di 24 piani sulla Via Atlasova, nel sobborgo di Nuova Mosca, a sud della capitale.

MOSCA LANCIA ACCUSE DI TERRORISMO

La contraerea russa è entrata in azione. Secondo Mosca, il raid è stato compiuto con otto droni: di questi, cinque sono stati abbattuti dai sistemi di difesa Pantsir, mentre gli altri tre sono stati danneggiati e hanno deviato dalla traiettoria che dovevano seguire. Non si è fatta attendere una risposta sul piano politico: il ministero della difesa russo ha apertamente accusato “il regime di Kiev di aver lanciato un vero attacco terroristico contro Mosca”. Con tutta probabilità il raid verrà utilizzato dal Cremlino come pretesto per nuovi attacchi contro l’Ucraina.