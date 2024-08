Rapina per coprire abusi sessuali: in manette due frati in provincia di Napoli Photo Credit: agenziafotogramma.it

Incontri sessuali di gruppo e violenze

Dalle indagini è emerso che i due frati, arrestati oggi, utilizzavano due app di incontri per organizzare delle vere e proprie orgie, in cui erano coinvolte le due vittime della rapina che, in alcuni casi, erano costretti a reclutare altri partecipanti agli incontri, pagandoli anche di tasca propria. Agli atti dell'inchiesta della Procura di Napoli Nord, oltre le intercettazioni, c'è una lettera degli avvocati delle due vittime degli abusi indirizzata ai due religiosi, in cui i legali sollecitavano i pagamenti per le prestazioni lavorative erogate dalle due vittime nei monasteri in cui i due religiosi risiedevano, facendo anche riferimento ai rapporti sessuali subiti. La lettera avrebbe innescati la reazione: padre Gildi avrebbe chiesto aiuto a un imprenditore che avrebbe assoldato due sicari per compiere la rapina dei cellulari compromettenti.