Ravenna, donna si getta dal nono piano trascinando con sé la figlia di 6 anni: morta la bimba, lei in gravissime condizioni

Una donna si è gettata dal nono piano della palazzina in cui abitava trascinando la figlia di sei anni con sé. È successo a Ravenna, poco dopo le sette di questa mattina. La bambina è morta, mentre la donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

TRAGEDIA A RAVENNA, SI GETTA DAL NONO PIANO CON LA FIGLIA DI SEI ANNI

Ancora in corso le indagini per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto nelle prime ore di questa mattina in via Dradi, a ridosso del centro di Ravenna. Secondo le prime informazioni, la donna potrebbe essersi arrampicata sull’impalcatura per le ristrutturazioni che cinge il palazzo per poi gettare nel vuoto la figlia e il cane, morto anch’esso nello schianto con il terreno. Subito dopo la donna avrebbe tentato il suicidio: sul posto sono subito accorsi i soccorritori, che hanno portato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è attualmente ricoverata in gravissime condizioni.