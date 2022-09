Re Carlo III proclamato ufficialmente re. Il giuramento, l’affetto ci ha travolto, seguirò l’esempio di mia madre

Carlo III è stato proclamato ufficialmente Re nella sala del Trono del Palazzo di St James, e subito dopo il sovrano ha prestato giuramento. Un evento storico anche perché per la prima volta la proclamazione del re è stata trasmessa in diretta tv. Le promesse e le firme hanno segnato la cerimonia, il documento reale è stato controfirmato dal figlio William, nominato ieri sera Principe di Galles e dalla Regina consorte Camilla. Come sentite in sottofondo, in questo passaggio del giuramento, Re Carlo III ha definito il suo regno "senza pari per durata e devozione al servizio", promettendo di nuovo a sua volta di servire con lealtà – e seguendo "i consigli del Parlamento", da monarca costituzionale - il Paese, i territori della corona e i reami del Commonwealth. Al termine della cerimonia, la lettura della proclamazione ufficiale dal balcone del St James's Palace, accompagnata da colpi a salve a Hyde Park e alla Torre di Londra. L'annuncio sarà fatto anche alla Royal Exchange nella City di Londra ed in altre parti del Regno Unito.

CARLO III, SEGUIRO' ESEMPIO MIA MADRE

"Seguirò l'esempio di mia madre nel sostenere il governo costituzionale e nel ricercare la pace , l'armonia e la prosperità per i popoli di queste isole e del Commonwealth". Lo ha detto il nuovo sovrano britannico Carlo III. "So che sarò sostenuto dall'affetto e la lealtà dei popoli di cui sono stato chiamato ad essere sovrano e che, nel portare avanti questi doveri, sarò guidato dai loro parlamenti eletti", ha proseguito.

RE CARLO III, INCORAGGIATO DA SOSTEGNO CAMILLA

Carlo ha di nuovo reso omaggio alla regina consorte Camilla durante l'intervento che ha fatto seguito alla sua proclamazione ufficiale a re. "In tutto questo sono profondamente incoraggiato dal sostegno costante della mia amata moglie", ha dichiarato Carlo III, aggiungendo di voler dedicare "il resto della mia vita a portare a termine il pesante compito che mi è stato affidato".