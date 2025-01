René Benko, il magnate austriaco, arrestato nella sua villa di Innsbruck

Benko è coinvolto in un'inchiesta internazionale, che lo vede indagato per diversi reati, tra cui corruzione e associazione a delinquere. E’ stato arrestato su ordine della procura anti-corruzione di Vienna, che sta indagando, a seguito del crac della compagnia, attiva anche su larga scala in Germania e nord Italia. L’inchiesta si concentra sull'impero del tycoon, protagonista del più grande tracollo finanziario nella storia della seconda Repubblica in Austria.

Il ruolo dell’Italia

Il 47enne, imprenditore nel settore immobiliare, dei media e del commercio al dettaglio -dichiarato insolvente di recente- è indagato in quattro Paesi, fra cui l'Italia che, lo scorso dicembre, attraverso la procura generale di Trento, era stata l’unico Paese a chiederne l’arresto, ma si era vista rifiutato il provvedimento poiché Benko è cittadino austriaco. In base alla Costituzione austriaca, infatti, i cittadini non possono essere estradati per presunti reati per i quali possono essere indagati anche in Austria. La Procura di Trento aveva chiesto il suo arresto in seguito all'inchiesta Romeo, sui presunti rapporti illeciti tra imprenditoria e politica locale, nelle cui indagini sono coinvolte 77 persone e tra le quali compare il braccio destro del magnate, in Alto Adige, Heinz Peter Hager che, dopo la maxi-indagine, aveva rassegnato le dimissioni come amministratore delegato, dal 2007, della Fondazione privata Laura.