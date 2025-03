Repubblica Ceca, 16enne accoltella a morte due donne in un centro commerciale

L’aggressore, un 16enne ceco, “è stato arrestato dalla squadra Swat”, come ha dichiarato la portavoce della polizia regionale, Iva Kormosova, dopo circa 10 minuti, a meno di un chilometro dalla scena dell'attacco. Non distante è stato rinvenuto anche un coltello, che si presume essere l'arma utilizzata nel delitto.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per le due donne, ferite in modo grave, non c’è stato nulla da fare. Sono ancora sconosciute le motivazioni del duplice omicidio, ma sono in corso le indagini.

Il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, definendo l'attacco un "atto assolutamente incomprensibile e orribile".

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che la situazione è ora sotto controllo e che non c’è alcun pericolo per la popolazione.