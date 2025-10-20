Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

Ludovica Marafini

20 ottobre 2025, ore 18:40

La Polizia ha identificato dodici tifosi reatini ma al momento non c'è alcun fermo. Domani l'autopsia sul corpo di Raffaele Marianella. Le prossime partite saranno giocate a porte chiuse

Il cordoglio, l'indignazione e le indagini. È quello che resta il giorno dopo l'assalto, ieri, alle porte di Rieti, al pullman dei 45 tifosi del Pistoia basket, che tornavano a casa dopo una partita. Una sassaiola che è costata la vita al secondo autista del mezzo, Raffaele Marianella, 65 anni. E i cui responsabili potrebbero essere individuati presto.


IL CERCHIO SI STRINGE

La Procura di Rieti indaga per omicidio volontario aggravato. Da subito erano stati ascoltati diversi testimoni, vagliate le immagini delle telecamere. Ora l'attenzione della Polizia si sta stringendo su dodici di tifosi della Sebastiani Rieti, tra cui un minorenne. E tra i sospettati di aver partecipato all'assalto, ci sarebbero anche appartenenti a movimenti di estrema destra, già noti alle forze dell'ordine perché segnalati, in passato, per tensioni con altre tifoserie ospiti durante le partite. Al vaglio - ha appreso l'Ansa - anche alcune chat Whatsapp in cui si parlerebbe di una missione punitiva, pianificata da almeno tre tifosi della Sebastiani. Domani, intanto, sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima.


LA VITTIMA

Ed è grande la commozione per la morte di Raffaele Marianella, originario di Roma ma residente a Firenze. Ieri era seduto davanti, vicino al guidatore del bus. “Era lì per compagnia, lavorava con noi da poco” ha raccontato un collega, ricordando che l’uomo sarebbe andato in pensione tra un anno. “Ti terrò sempre nel mio cuore” ha scritto, stamattina, la figlia Federica sui social. Di "violenza inaccettabile" ha parlato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un cordoglio unanime che arriva dalla politica, dallo sport, dalla comunità.


PARTITE A PORTE CHIUSE

Dura anche la reazione della Federazione italiana Pallacanestro. "Non si parla di tifosi ma di assassini" ha commentato il presidente, Gianni Petrucci, che ha convocato un consiglio straordinario d'urgenza. Decretato che le partite casalinghe del Rieti in A2 si giocheranno a porte chiuse, senza tifosi, fino al termine delle indagini. Disposto anche il minuto di silenzio e il lutto al braccio per tutte le gare di questa settimana, in ogni campionato, in ricordo di Raffaele Marianella. 

