Rigopiano, otto anni fa la tragedia costata la vita a 29 persone

Fu di 29 morti il bilancio della tragedia di Rigopiano. Otto anni fa, il 18 gennaio del 2017, una slavina travolse l'hotel di Farindola, in Abruzzo, nel quale le vittime non hanno avuto scampo. Oggi la cerimonia di commemorazione si è tenuta a Montesilvano, nel giardino di via Nilo intitolato alle vittime, ed è stata officiata dal diacono della Chiesa Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. "La memoria di Rigopiano è un impegno costante per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco De Martinis. “Con questo giardino che abbiamo intitolato alle vittime quattro anni fa, vogliamo esprimere la nostra vicinanza, per ricordare tutte le persone scomparse e ribadire che a distanza di otto anni, custodiamo il loro ricordo sempre nei nostri cuori. In qualità di sindaco e presidente della Provincia, sento il dovere di mantenere vivo il ricordo di questa tragedia. Il 18 gennaio sarà sempre per noi un giorno di lutto, un momento per riflettere sulle nostre responsabilità e impegnarci a prevenire simili disastri", ha aggiunto il primo cittadino.





La rabbia dei parenti, le vittime potevano essere salvate

"La Cassazione ci ha detto che il 18 gennaio del 2017, 29 persone potevano essere salvate, oggi non saremmo qui, nessuna mamma, nessun padre, nessun fratello, nessuna sorella, nessun figlio avrebbe dovuto piangere otto anni come hanno fatto, però continuiamo ad andare avanti con consapevolezza che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare come familiari". Così si è espresso Alessandro Di Michelangelo, fratello di Dino, il poliziotto che nel crollo perse la vita insieme con la moglie Marina Serraiocco. Solo il figlio della coppia venne estratto ancora in vita dalle macerie.





Musumeci, riflettere sul valore della prevenzione

"Sono trascorsi otto anni dalla tragedia di Rigopiano, in Abruzzo, dove una gigantesca valanga trasformò l'hotel in una tomba per 29 persone. La loro atroce morte, oltre a rinnovare sentimenti di commozione e cordoglio, deve indurre tutti a riflettere sul valore della prevenzione nella Protezione civile. Sì, perché spesso le sciagure sono anche frutto dell'egoismo e della distrazione dell'uomo." Così oggi il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.





Messaggio del presidente della Regione Abruzzo

"18 gennaio 2017. 29 vite spezzate a Rigopiano, una ferita indelebile per l'Abruzzo. Oggi è la giornata del dolore: mai dimenticare, mai abbassare la guardia, sempre vicini alle famiglie". E’ quanto ha scritto sui social il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel giorno dell'ottavo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano.