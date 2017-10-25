Riserva Indiana, gli Hüsker Dü segreti

Band hard/core più influente di tutti i tempi

Spuntano dal lontano 1982 le prime registrazioni degli Hüsker Dü, una delle più influenti band hard/core di tutti i tempi, formatasi nel 1979 in Minnesota. Dopo la morte del batterista Grant Hart, avvenuta lo scorso mese, queste perle del passato vedono finalmente la luce. Le sessioni di Metal Circus, registrate presso gli studi di Redondo Beach in California nel gennaio del 1982, includevano alcuni dei migliori lavori di Grant, comprese le celebri The Not Funny Anymore e Diane. Anche se alcuni di questi brani sono stati inseriti in bootleg nel corso degli anni, per la prima volta vengono pubblicati i pezzi However, You think I’m scared, Heavy Handed, Won’t change, Is Today the Day? e Standing at the Sea tramite Bandcamp. Lunga vita al rock, anche a quello pesante.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti