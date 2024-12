Riunione alla Farnesina sulla crisi in Siria. Il vertice è stato presieduto dal ministro degli Esteri, Tajani

Riunione alla Farnesina, questa mattina, alle 11, sull'emergenza Siria , presieduta dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Al vertice, secondo quanto ha riportato l'agenzia Ansa, hanno partecipato gli Ambasciatori italiani a Damasco, Doha, Tel Aviv, Amman, Beirut, Teheran, Baghdad, Abu Dhabi, Cairo, Riad, Ankara e Mosca. Presente anche il rappresentante del Vaticano. Si è discusso anche dell' evacuazione dei religiosi e degli italiani dal Paese sconvolto da una vera e propria rivolta civile.





Dobbiamo tutelare gli italiani

Alla fine della riunione il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato con i giornalisti. " La nostra prima preoccupazione ", ha affermato il titolare della Farnesina, " è quella di tutelare gli oltre 300 italiani che sono presenti in Siria . Posso dire che tutti sono in contatto con la nostra ambasciata. La situazione dei nostri connazionali è, assolutamente, sotto controllo ". Tajani, inoltre, ha lanciato un appello affinchè le parti in guerra, governo Assad e ribelli, proteggano i civili e le minoranze religiose, in particolare quella cristiana. " Sosteniamo e auspichiamo una soluzione politica per la pace e per la stabilità . Abbiamo fiducia nel summit di Doha", ha concluso, poi, il vicepremier.





Esercito siriano e russi evacuano verso Israele

Funzionari dell'opposizione siriana hanno riferito che l'esercito regolare ha iniziato il ritiro , questa mattina, dal distretto di Quneitra, al confine con Israele. Anche le forze militari russe hanno iniziato a evacuare le loro posizioni al confine . Lo riferisce l'emittente israeliana Kan. Questa mattina l'esercito siriano ha ammesso di essersi ritirato anche dai distretti di Daraa e di al-Sawidaa, sui monti abitati dai drusi, nel sud della Siria, in seguito all'avanzamento dei ribelli sunniti.





Americani via dalla Siria