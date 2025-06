Roaming telefonico addio nell'Unione Europea da giugno

Non pagheremo più sovrapprezzi per telefonare dai Paesi europei

Questa volta, ci siamo sul serio: dal prossimo 15 di giugno, non pagheremo più per il roaming telefonico, viaggiando e telefonando nei Paesi dell’Unione Europea. Nella tarda serata di ieri, Parlamento, Consiglio e Commissione Europea hanno raggiunto l’accordo, sul prezzo all’ingrosso che gli operatori pagheranno fra di loro, per assicurare il servizio agli utenti, sul territorio dell’Unione. La decisione politica era stata già presa, ma per cancellare il roaming e non farci più pagare le ben note e spesso terrificanti tariffe all’estero, era necessario trovare un accordo tecnico, valido per tutti i gestori operanti nell’Unione. Da metà giungo, roaming addio.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti