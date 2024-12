Robbie Williams conquista Roma. Presentato il film “Better Man” in anteprima all’Auditorium Parco della Musica

Musica e cinema nella cornice di Roma. Un grande evento per celebrare il talento di Robbie Williams e lanciare uno dei titoli cinematografici di punta di inizio anno. Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con Alice nella città, ha accolto nella serata di venerdì 6 dicembre all’ Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, la premiere italiana di “Better Man”, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia degli inizi della carriera di Robbie Williams in uscita al cinema l’1 gennaio. Il cantautore britannico, dopo aver infuocato Napoli aprendo la finale di X Factor, ha regalato emozioni anche nella capitale.

La cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma è stata la cornice di un red carpet esclusivo che ha anticipato la proiezione della pellicola che sarà poi nelle sale a partire dal 1 gennaio. Prima della proiezione il pubblico ha potuto avere uno scambio con il regista Michael Gracey e lo stesso cantante che si è dimostrato generoso e sregolato come sempre. E alla fine del film, tra gli applausi di un pubblico commosso e estasiato, Robbie Williams ha regalato una performance dal vivo indimenticabile.





LA TRAMA DEL FILM

Better Man è la storia vera dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile.

Ripercorre le tappe del successo di Robbie, dall'infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino agli ineguagliabili successi da solista fuori da ogni record, affrontando al contempo le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé.

Il film é lo specchio del suo protagonista. Sempre sopra le righe, anarchico, presuntuoso e sregolato, ma anche dolce, tenero e commovente. La pellicola lotta dall’inizio alla fine per provare ad essere diversa dalla stragrande maggioranza dei biopic prodotti fino ad ora. E ci riesce benissimo, grazie soprattutto al talento del regista.





IL CAST

“È una storia particolare e Robbie è un personaggio unico,” afferma il regista Michael Gracey. “Volevo essere sicuro che il modo in cui abbiamo rappresentato la sua vita fosse creativamente unico.”

“La mia vita è apparsa ai miei occhi come l’esecuzione di un numero da funambolo senza l’imbracatura di sicurezza,” dice Williams. “Sento di poter cadere in qualsiasi momento e molte volte lo faccio. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia ho sentito l’audacia della scelta ma allo stesso tempo ho capito che dovevamo andare avanti...”

A vestire i panni di Williams da adolescente e poi da adulto Jonno Davies (Hunters, Kingsman: The Secret Service), trasformato in una scimmia in CGI. Nel cast anche Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany, Anthony Hayes, Tom Budge, Raechelle Bann, Jake Simmance, Liam Head, Chase Vollenweider e Jesse Hyde.