Robbie Williams, esce oggi il suo primo album natalizio

Redazione Web

22 novembre 2019, ore 19:00

The Christmas Present contiene brani inediti e grandi classici della tradizione del Natale

Esce oggi venerdì 22 novembre “The Christmas Present”, il primo album a tema natalizio di Robbie Williams. Si tratta di un doppio album composto da "Christmas Past" e "Christmas Future", con al suo interno sia brani inediti, sia grandi classici della tradizione natalizia, eseguiti con alcuni ospiti speciali, tra i quali Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum e Tyson Fury. Il disco è stato anticipato in radio dal singolo “Time for Change”, di cui è stato pubblicato oggi il videoclip. Tra gli altri brani, i classici "Winter Wonderland", "Santa Baby" in duetto con la cantante tedesca Helene Fischer, "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", "The Christmas Song", "Merry Xmas Everybody" degli Slade insieme a Jamie Cullum e "It's A Wonderful Life", in cui Robbie duetta con suo padre Peter Conway. “The Christmas Present” è il tredicesimo album in studio di Robbie Williams e aggiunge un nuovo importante traguardo nella carriera di uno degli artisti più amati del mondo. Scritto e registrato in diverse location tra cui Londra, Stoke-on-Trent, Los Angeles e Vancouver, questo album vede Robbie lavorare ancora una volta con il suo collaboratore di vecchia data Guy Chambers, che ha prodotto la maggior parte del progetto assieme a Richard Flack.​

