Roberto Bolle & i suoi Friends, tutto è accaduto sul palco dell’Arena di Verona. Anche una proposta di matrimonio tra ètoile

Abbiamo rivisto il Teatro a cielo aperto più grande d’Europa, sold out, e completamente incantato da passi a due e piroette. Sul palco dell’Arena di Verona Roberto Bolle & i suoi Friends, al fianco dell’Opera Festival 2022 anche per questa serata eccezionale RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia.

BOLLE & FRIENDS E L'AMORE

Evento sempre atteso e imperdibile all'Arena di Verona. "Roberto Bolle and Friends", ieri sera ha riunito sullo stesso palcoscenico la grande "ètoile dei due mondi" e altri artisti di prima grandezza provenienti dalle più prestigiose istituzioni del Balletto internazionale. Con Bolle si sono esibiti Timofej Andrijashenko, Nicoletta Manni (Primi Ballerini del Teatro alla Scala) coppia protagonista dell’attimo tra i più romantici quando lui ha chiesto a lei di sposarlo. Poi ancora Osiel Gouneo (Principal Dancer del Bayerisches Staatsballet di Monaco), Melissa Hamilton, Fumi Kaneko, Vadim Muntagirov (Prima Solista e Primi Ballerini del Royal Ballet), Adeline Pastor (Solista dell'Aalto Ballett di Essen), e gli International Guest Artist Toon Lobach e Anastasia Matvienko. Un cast completato con tre musicisti, Sara Airoldi, primo violoncello dell'Orchestra dell'Arena di Verona, il pianista Marco Samuel e il batterista Ezio Zaccagnini. Alla vigilia erano rimasti solo pochissimi posti disponibili per la serata evento, coprodotta con Artedanzasrl. Per poter accogliere tutto il pubblico richiedente, Fondazione Arena aveva aperto le vendite per i settori laterali di gradinata non numerata.

SORPRESA AL SAPORE DI FIORI D’ARANCIO

Verona da sempre è la città dell’amore. Shakespeare ha ambientato qui la tragica vicenda di Romeo e Giulietta e i luoghi dei due innamorati sono ancora oggi tappe obbligate per chi visita la città. E ieri sera, durante gli applausi finali il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che aveva poco prima danzato il duetto di Romeo e Giulietta con Nicoletta Manni, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. E la prima ballerina della Scala, sorpresa e felice, gli ha detto sì. "All'inizio - spiega Nicoletta - non avevo capito. Ha fatto le cose in grande. C'erano anche i miei e i suoi genitori". Regista della sorpresa Roberto Bolle. "Avevo scelto l'anello e Roberto mi ha proposto questa cosa, un'occasione unica" aggiunge Timofej.