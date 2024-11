Roberto Gualtieri a RTL 102.5: “Abbiamo fatto un lavoro enorme, la metro non si guasterà più continuamente”

“Fortunatamente ci molte persone che lavorano con grande passione, mettendoci l'anima. Questa è un'occasione unica per Roma”. A RTL 102.5 parla Roberto Gualtieri, il giorno dopo la presentazione del terzo rapporto alla città di Roma. “Una delle ragioni per cui a Roma chiediamo una legislazione speciale è che è assurdo che la capitale d'Italia sia soggetta alle stesse regole degli altri comuni. Attualmente stiamo realizzando molte opere in più grazie ai poteri commissariali che mi sono stati assegnati per il Giubileo e per la gestione dei rifiuti, poteri che mi hanno permesso di fare cose che altrimenti non sarebbero state possibili. L'elemento umano nella gestione di una grande città come Roma fa la differenza, e una delle ragioni per cui stiamo ottenendo buoni risultati è che abbiamo selezionato persone di grande qualità, nonostante la concorrenza esterna sia molto forte. Infatti, possiamo offrire salari inferiori rispetto a quelli dei nostri concorrenti, come il settore privato e altre amministrazioni che, in questo periodo di grandi opere e lavori, stanno assumendo tecnici e ingegneri”.

FINE DEI CANTIERI

"Inaugureremo Piazza Pia il 20 dicembre. Davanti a Castel Sant'Angelo, dove prima passava un fiume di automobili. I grandi eventi del Giubileo con il Papa a San Pietro potranno estendersi fino a Piazza Pia. Siamo fiduciosi. Dopo aver superato la fase di riparazione ora vediamo la fase in cui inizieremo a migliorare il servizio". Il 23 dicembre inaugureremo la nuova Piazza dei Cinquecento, uno dei più grandi cantieri di ristrutturazione. Si tratta di un'area vastissima che sarà completamente riqualificata, rendendo la piazza più bella e confortevole. Certo, questo non risolve direttamente il problema della sicurezza, ma avere luoghi decorosi e non degradati è un passo importante. È uno dei progetti per il Giubileo, di cui siamo molto orgogliosi".

“ROMA TRA LE CAPITALI PIÙ SICURE AL MONDO”

Sul tema sicurezza, specialmente intorno alle stazioni, il sindaco di Roma continua: “Potrei facilmente dire: "Prendetevela con il governo, che è responsabile della sicurezza", ma non lo faccio per due ragioni. La prima è che, negli ultimi mesi, abbiamo lavorato insieme per rafforzare i presidi nella stazione Termini. Abbiamo chiesto di estendere il controllo all’interno della stazione, e, guardando le statistiche, Termini non è assolutamente uno dei luoghi meno sicuri d’Italia. Anzi, confrontando Roma con altre capitali mondiali, emerge che è una delle capitali più sicure al mondo, come confermano i numeri. Certo, i problemi non mancano, ma è stato aumentato il numero degli agenti presenti a Termini per migliorare la sicurezza. Prevediamo un potenziamento enorme della videosorveglianza con un tavolo tecnico dedicato”.

PULIZIA, “FATTI GRANDI PROGRESSI”

“Sul piano della pulizia, stiamo facendo grandi progressi, anche se non abbiamo ancora raggiunto gli standard a cui puntiamo. La raccolta dei rifiuti è regolare, e non si vedono più cumuli per le strade. Da gennaio partirà un nuovo servizio capillare che comprenderà non solo la raccolta, ma anche il lavaggio e la pulizia delle strade. Stiamo facendo grandi passi avanti e mi sento di rassicurare i cittadini. Infine, abbiamo avviato la costruzione degli impianti necessari, poiché Roma, fino a poco tempo fa, ne era sprovvista”.

METRO, “DA GENNAIO AUMENTO DELLA FREQUENZA”

“Per quanto riguarda i taxi, siamo la prima amministrazione dai tempi di Veltroni a rilasciare nuove licenze: nei prossimi giorni ci saranno mille nuovi taxi. E la metro? Abbiamo dovuto fare un lavoro gigantesco, ma non avremo più una metro che si guasta continuamente. Abbiamo dovuto cambiare tutti i binari della metro, causando disagi ai romani, perché abbiamo dovuto fare in due anni ciò che avrebbe dovuto essere fatto in 15. Ho trovato tutti i treni senza revisione. Stiamo procedendo con queste revisioni e solo da gennaio potremo aumentare la frequenza, perché per la revisione occorrono cinque mesi. Inoltre, acquistare un treno della metro non è come andare al supermercato”.

FITTO E LA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA

Il problema non è Raffaele Fitto, che è una persona competente, ma piuttosto l’orientamento che il Partito Popolare Europeo sembra voler prendere, con il silenzio della stessa von der Leyen. Paradossalmente, Fitto ha espresso posizioni ragionevoli e di buon senso; il vero nodo è la linea politica della Commissione Europea. Se l’Europa guarda a destra rischia di fermarsi, ed è un problema per tutti. L’Europa dovrebbe avere maggiore ambizione nel realizzare grandi progetti. Quando noi abbiamo governato, siamo riusciti a portare l’Europa a creare debito comune e a finanziare la ripresa economica”.