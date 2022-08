Rogo domato a Pantelleria dopo una notte di inferno. Coldiretti, 6 roghi su 10 sono dolosi

Ora la situazione è tornata alla normalità ma Pantelleria ha vissuto ore di inferno per l’incendio che sarebbe divampato su più fronti e che ha devastato ettari di vegetazione. Una trentina di persone hanno dovuto lasciare le proprie case, tra cui anche lo stilista Giorgio Armani e il calciatore Marco Tardelli. La Procura di Marsala, diretta da Roberto Piscitello, ha aperto un'inchiesta. Si cercherà di chiarire se sono state prese tutte le misure necessarie a prevenire e gestire eventuali roghi in una zona che in estate per le alte temperature è spesso colpita da incendi devastanti. "Un incendio colposo, causato dall'incuria umana non sarebbe da considerare meno grave di uno doloso", commenta il procuratore di Marsala, Piscitello. Il Dipartimento della Protezione civile Sicilia spiega che le abitazioni sono state lambite dalle fiamme, che invece hanno bruciato alcuni cannizzati dei dammusi e delle tettoie in legno. I danni più ingenti riguardano la macchia mediterranea.

COLDIRETTI, 6 SU 10 DOLOSI, SALE CONTO DANNI

L'Italia brucia con 6 incendi su 10 che sono colpa dell'uomo spesso all'opera con un vero e proprio disegno criminale per incenerire migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea facendo salire il conto dei danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo con in media più di cinque grandi roghi ogni giorno dall'inizio dell'estate. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Effis in riferimento al vasto incendio probabilmente doloso scoppiato sull'isola di Pantelleria.

IL FUOCO BRUCIA VELOCE, PER RICOSTRUIRE CI VORRANNO ANNI

In generale ci vogliono in media almeno 15 anni per ripristinare completamente le zone verdi distrutte dalle fiamme con danni di oltre diecimila euro all'ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici, riferisce Coldiretti.